T-Aktie-Calls mit 92%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Nach einer seit Anfang November 2020 bis Anfang März 2021 andauernden Seitwärtsbewegung im Bereich von 15 Euro, verließ die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) die Handelsspanne und setzte dann zu einem Höhenflug an, der am 30.3.21 bei einem Mehrjahreshoch bei 17,36 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Nach dem Dividendenabschlag von 0,60 Euro vom 6.4.21 bröckelte der Aktienkurs in weiterer Folge wieder auf bis zu 15,91 Euro ab.

Auf die über den Erwartungen liegenden positiven Zahlen für das erste Quartal und der Anhebung der Prognose für das Jahr 2021 reagierte die T-Aktie mit einem 2-prozentigen Kursanstieg. Kann die Aktie, die in den neuesten Analysen noch vor der Veröffentlichung der Zahlen mit Kurszielen von bis zu 23,80 Euro (UBS) zum Kauf empfohlen wurde, ihre Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf ihr 12-Monatshoch bei 17,36 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 17 Euro, Bewertungstag 16.7.214, BV 1, ISIN: DE000DV13ND5, wurde beim Aktienkurs von 16,72 Euro mit 0,48 - 0,49 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 17,36 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,67 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,108 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,108 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE8GEA1, wurde beim Aktienkurs von 16,72 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 17,36 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,25 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,867 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,867 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR6JM37, wurde beim Aktienkurs von 16,72 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 17,36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,49 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de