Die Angst vor Tapering macht die Runde, also der Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed. Taper Tantrum, oder "Wutanfall der Märkte" - was für ein seltsamer Begriff für große Marktreaktionen anlässlich einer Vorankündigung des US-Notenbankchefs die Anleihekäufe in "ferner" Zukunft reduzieren zu wollen. Es war im Mai 2013, der Vorsitzende hieß Ben Bernanke und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...