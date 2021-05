Linz (www.anleihencheck.de) - Die steigende Inflation und die robuste Exportindustrie in Tschechien sorgen für Zins-Spekulationen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell sei der Leitzins bei 0,25%. Die jüngsten Inflationszahlen hätten mit 3,10% leicht über dem Zielband der tschechischen Notenbank (Zielband 1,00% bis 3,00%) gelegen. Zentralbankgouverneur Jiri Rusnok habe bereits angekündigt, dass möglicherweise bei der nächsten Sitzung am 23. Juni 2021 eine Erhöhung beschlossen werden könnte. Die Krone profitiere davon. EUR/CZK konnte bereits bis auf 25,50 zulegen. Kurse bis 25,25 (Chartlevel) seien in den nächsten Wochen möglich. (12.05.2021/alc/a/a) ...

