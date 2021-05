Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion ging auch am ITRAXX Senior Financials nicht spurlos vorüber, so die Analysten der Helaba.Die seit Mitte April andauernde Seitwärtsphase sei mit dem Sprung über die 60er Marke verlassen worden. Angesichts dieser Marktentwicklung seien die Quartalsberichte in den Hintergrund getreten. Die Aareal Bank habe das Betriebsergebnis im ersten Quartal auf 32 Mio. EUR verdreifachen können. Höhere Erträge und eine gesunkene Risikovorsorge hätten dazu beigetragen. Analystenerwartungen seien dennoch nicht erfüllt worden, sodass die Aktie Abschläge zu verzeichnen gehabt habe. ...

