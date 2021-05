DJ Toleranzgespräche 2021: Alle Livestreams im Blick - Drei Tage geballte Lösungen zu "FAIRNESS - Die neue Globalisierung"

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Fresach/Villach (pts021/12.05.2021/10:45) - Die 7. Europäischen Toleranzgespräche # ETG21 finden wie geplant vom 19. bis 22. Mai in Kärnten statt - live und mit Leib und Passion vor Ort. Alle großen Namen kommen ins kleine Kärntner Bergdorf Fresach, u.a. Moscheegründerin Seyran Ates, Nestlé Ehrenpräsident Peter Brabeck-Letmathe, Tischtennis-Weltmeister und Olympiasieger Jochen Wollmert, Publizist und Autor Roger de Weck, Rabbiner Schlomo Hofmeister, Futurologe Max Thinius und Philosophenkomponist Rainer Bischof. Das Programm wird vollständig und live im Internet übertragen auf: http://www.fresach.org

Hier alle Programmpunkte und Livestreams im Überblick:

Mittwoch, 19. Mai, 9 Uhr - Jugendforum Better Good or Bad? Mit Fairness wachsen. Gefühle verstehen. mit Science Buster Elisabeth Oberzaucher u.a. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yNeAI7smxrk Facebook: https://www.facebook.com/events/3819092558183126

Mittwoch, 19. Mai, 9 Uhr - Tourismusforum Tourismus NEU denken. Mit Kreativität und Strategie in die Zukunft des Reisens Mit Digitalexpertin Catharina Fischer u.a. Mitarbeit in Arbeitsgruppen nur über Anmeldung: http://www.j.mp/tourismusforum21 Für alle anderen Facebook: https://www.facebook.com/events/528212245004361/ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U7JavEPgUGQ

Mittwoch, 19. Mai, 11 Uhr - Jugendforum Mit Fairness Weltklasse. Vorurteile und künstliche Unterschiede überwinden. mit Tischtennis-Weltmeister Jochen Wollmert u.a. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5_u8Ys32ywo Facebook: https://www.facebook.com/events/890515181728589

Mittwoch, 19. Mai, 14 Uhr - Tourismusforum FAIR:WAY - Die neue Realität im Tourismus - Resonanz statt Beschleunigung. mit Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Haid u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/270462298092174 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pPoqoU-mVVE

Mittwoch, 19. Mai, 16 Uhr - Tourismusforum FAIR:PLAY - Die neue Ethik im Tourismus - Teilen statt Beanspruchen. mit Erlebnisdesignerin Kerstin Dohnal u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/333315118210813 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1y54w9_CwZo

Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr - Jugendforum Fairness im Sport: Fairness im Leben - Tischtennis-Schaukampf mit Jochen Wollmert, Krisztian Gardos und ORF-Kommentator Tono Hönigmann. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/232959241959075 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kzKtVedv2gE

Donnerstag, 20. Mai, 9 Uhr - Europaforum Warum FAIRNESS, wieso GLEICHBERECHTIGUNG? Eröffnung mit Moscheegründerin und Frauenrechtlerin Seyran Ates Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/213868533578955 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S5MjNSx2U8c

Donnerstag, 20. Mai, 11 Uhr - Europaforum Neue Globalisierung, alte Nationalismen - Toleranz in Zeiten der Pandemie Mit Politikforscherin Prof. Ulrike Guérot von der Donau-Universität Krems u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/317126136752378 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5wEiIhXL7Us

Donnerstag, 20. Mai, 14 Uhr - Vortrag Daham mit Islam: Fairer Umgang mit Minderheiten Mit Sozialanthropologin Prof. Ingrid Thurner von der Universität Wien Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/496549151389411 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pjZhxe428mw

Donnerstag, 20. Mai, 15 Uhr - Vortrag Macht MACHT Sprache: Wie Kommunikation fair wird Mit Sprachforscherin Prof. Elisabeth Schrattenholzer von der Universität Wien Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/284269066698472 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t94GXXQjIK8

Donnerstag, 20. Mai, 16 Uhr - Gespräch Starke Demokratie, schwache Populisten: Antwort auf autoritäre Reaktionäre Mit Publizist und Autor Roger de Weck Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/471621883908048 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fwkIddiveRM

Donnerstag, 20. Mai, 17 Uhr - Europaforum Schöne Welt, hässliche Realität - Fairness in Bibel, Tora und Koran Mit Rabbiner Schlomo Hofmeister, kath. Bischof Josef Marketz u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/319902229698189 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l45Bl9dU7hY

Donnerstag, 20. Mai, 19.30 Uhr - PEN-Forum Europäischer Toleranzpreis 2021 der Stadt Villach und des PEN-Club Mit Prof. Heinz Nussbaumer u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1396143804111741 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l45Bl9dU7hY

Freitag, 21. Mai, 9 Uhr - Vortrag Die Fairness-Formel - Gerechtigkeit mathematisch ermitteln Mit Jurist und Mathematiker Prof. Herbert Lüthy Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/221630882668717 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VwzLD4mNZFA

Freitag, 21. Mai, 10 Uhr - Gespräch Eine Frage der Fairness - Soziale Gerechtigkeit aus Sicht eines Weltkonzerns Mit Peter Brabeck-Letmathe, Präsident Emeritus des Verwaltungsrats der Nestlé AG Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/256265412914325 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=30gfMmO5yU8

Freitag, 21. Mai, 11 Uhr - Pressekonferenz Globalisierungskompass - Orientierungshilfe für eine gerechte Weltwirtschaft Mit AK-Europaexperte Valentin Wedl u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1383073465405667 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6atX1ds2DbI

Freitag, 21. Mai, 11.30 Uhr - Wirtschaftsforum I Im Fairness-Check: Wie gerecht geht Globalisierung Mit Politikwissenschafterin Prof. Barbara Prainsack Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/472633177181689 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7RgaeSlmvKE

Freitag, 21. Mai, 14 Uhr - Wirtschaftsforum II Zukunft anders denken - Fair Business für Land & Leute Mit Futurologe Max Thinius aus Berlin; im Anschluss Diskussion über "Digitale Dörfer" mit Globalisierungsphilosoph Franz Nahrada und Stifterin Mariella Schurz Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/2803716673292420 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H8XExVhhZRY

Freitag, 21. Mai, 16 Uhr - Wirtschaftsforum III Leadership & Fairness in der Krise: Wie Manager Mut machen Mit Komponist Rainer Bischof; im Anschluss Diskussion mit Peter Baumgartner, Iris Straßer (WdF), Executive Search Profi Günther Tengel u.a. Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/2543510792622849 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LJ29TBPHMnE

Freitag, 21. Mai, 19 Uhr - Poetry Slam Wer glaubt hier an Fairness? Poesie im Publikumsvoting Mit Slam if You can! Moderatoren Lukas Hofmeister und Carmen Kassekert Live auf Facebook: https://www.facebook.com/events/768390004068873 Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LeOlK71_GPQ

Über die Toleranzgespräche Die Europäischen Toleranzgespräche sind ein gemeinsames Formum des Kärntner Think-Tanks Denk.Raum.Fresach und des Österreichischen PEN-Clubs und werden von zahlreichen Institutionen gefördert, u.a. Stadt Villach, Land Kärnten, Außenministerium, Kunstministerium und Evangelischer Kirche. Verantwortlich für den Inhalt zeichnen Superintendent Manfred Sauer und Kuratoriumspräsident Hannes Swoboda. http://www.fresach.org

Pressekontakt: Dr. Wilfried Seywald, E-Mail: presse@fresach.org, Tel.: 0699 1 811 4006

(Ende)

Aussender: Denk.Raum.Fresach Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 699 1 811 4006 E-Mail: presse@fresach.org Website: www.fresach.org

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210512021 ]

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 04:46 ET (08:46 GMT)