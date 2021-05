Dr. Hönle hat im Vorjahr in seinen Kerngeschäftsfeldern zwar unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. Doch die Talsohle scheint mittlerweile durchschritten. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (endet am 30. September) ist wieder deutlich besser ausgefallen als das Q1. Zudem hat der UV-Technologieanbieter mit seinen Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen noch ein Ass im Ärmel. Am Ende des Jahres soll daher eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung ...

