Bonn/Stuttgart (ots) - Der FDP-Politiker und Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe des Bundestages, Alexander Graf Lambsdorff, hofft auf eine diplomatische Intervention arabischer Staaten im neu entflammten Konflikt zwischen Israel und den radikal-islamischen Kräften in den Palästinensergebieten. Mit Blick auf die für heute angesetzte Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrat sagte Lambsdorff bei phoenix: "Ich würde mir vor allem wünschen, dass die arabischen Staaten, an die sich Israel in den letzten ein bis anderthalb Jahren diplomatisch angenähert hat, hier eine konstruktive Rolle spielen, das wäre in meinen Augen der richtige Weg." Dabei könne die arabische Friedensinitiative ein Baustein eines Dialogs sein und eine neue Basis vorbereiten, die auch von der Biden-Administration in Washington mitgetragen werden könne. "Denn eines ist klar", ergänzte Lambsdorff, "ohne die USA wird es keine dauerhafte Lösung geben können."



Im Moment sei noch nicht klar, wo der Konflikt hinsteuere, es könne zu einer großen Auseinandersetzung, gar zu einem Krieg kommen, ebenso könnte sich die Situation aber auch wieder entspannen, so Alexander Graf Lambsdorff. Darum sei es gut, dass der Sicherheitsrat sich mit dem Thema beschäftige, "auch wenn es in diesem Gremium zurzeit schwierig ist, zu einer Entscheidung zu kommen", so Lambsdorff. "Die russische Seite ist da ja immer sehr schnell mit einem Veto zur Hand."



Das ganze Interview sehen Sie unter: https://ots.de/msFVkG



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4913534

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de