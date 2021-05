DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Research Update

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG bestätigt mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2020 die Erwartungen von WARBURG RESEARCH



12.05.2021 / 11:26

Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

München, den 12.05.2021 Your Family Entertainment AG bestätigt mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2020 die Erwartungen von WARBURG RESEARCH In ihrem im Mai 2021 veröffentlichten Update der Research-Studie ermitteln die unabhängigen Analysten ein Kursziel von EUR 1,40 und weisen darauf hin, dass der Wert der Rechte zusätzliches Potential bedeuten könnte: "Von großer Bedeutung bleibt auch der Umfang der Filmbibliothek im Bereich der Kinder- und Familienprogramme. Dies gilt nicht nur für die Belieferung von Bestandskunden, sondern auch für Grundausstattung von neuen Playern. Dieser Aspekt ist wichtig, da die DCF-Bewertung (WRe) den strategischen Wert für einen potenziellen Rechteerwerber nicht berücksichtigt, der sich deutlicher am Wert der Filmrechte orientieren würde (d.h. historische Produktionskosten EUR 11,50 pro Aktie).", so die Ausführungen im Research von WARBURG. Das Update der Research-Studie von Warburg Research ist abrufbar auf der Homepage der Your Family Entertainment AG im Bereich Investor Relations unter dem folgenden Link: https://www.yfe.tv/investor-relations/research-analysen

Über Your Family Entertainment AG

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Kontakt

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Chief Financial Officer

Nordendstraße 64

80801 München, Deutschland



Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: michael.huber@yfe.tv



www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv

