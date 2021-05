Kelberg (ots) - Mit einer exklusiven Vorverkaufskampagne startet BD Rowa Cool Connect, eine Lösung, die Medizinkühlschrank mit bestandsgeführten Regalschächten und einer Online-Terminbuchungsplattform verbindet. Insgesamt 100 Lösungen sind vorerst für eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro auf der Kampagnenwebsite erhältlich. Die Kampagne startet ab sofort, die Auslieferung der Lösung im Sommer."In Deutschland zeigt sich verstärkt der Wunsch von Endkunden Impfungen und weitere Gesundheitsleistungen in der Apotheke zu erhalten. Auch Apotheken sehen immer mehr Chancen in zusätzlichen Angeboten, wie Impfungen, aber auch Kosmetik- und Ernährungsberatung", erläutert Dirk Bockelmann, Global Commercial Director bei BD Rowa. "Logistisch ist solch eine einfache Dienstleistung allerdings eine Herausforderung. Denn die Terminbuchung vor Ort in der Apotheke oder via Telefon, die Reservierung von Raum, Ressourcen und die Verfügbarkeit der benötigten Materialien ist bisher ein manueller Prozess."Die BD Rowa Cool Connect-Lösung wird diesen Prozess jetzt automatisieren und kombiniert daher einen Medizinkühlschrank eines bekannten Markenherstellers mit bestandsgeführten Regalschächten (BD Rowa Vshelf) sowie einer Online-Buchungsplattform. Die Buchungsplattform kann direkt auf der Website der Apotheke eingebunden werden. Wird ein Termin vereinbart, werden Ressource, Raum und Impfstoff direkt reserviert. Auch Stornierungen und Terminänderungen sind über das Buchungsportal möglich und werden für den Apotheker sofort ersichtlich. Die Apotheke muss lediglich einmal das verfügbare Personal und die Räume anlegen, die verfügbare Ware wird über eine Schnittstelle direkt vom Kühlschrank in die Plattform übertragen."Damit wird Impfen für die Apotheke eine wertvolle Zusatzleistung für ihre Kunden. Das System kann darüber hinaus auch für Buchungen von Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art verwendet werden", erläutert Dirk Bockelmann. "Eine weitere potentielle Einsatzmöglichkeit liegt für Apotheken beispielsweise bei Arztpraxen oder Kliniken im Rahmen des Sprechstundenbedarfs- dort kann BD Rowa Cool Connect genutzt werden, um auch einen Überblick über den aktuellen Bestand und mögliche Nachbestellungen zu haben."BD Rowa startet im Rahmen der Vorbestellung des BD Rowa Cool Connect eine digitale Launchkampagne. Insgesamt 100 BD Rowa Cool Connect-Lösungen können in diesem Zuge erst einmal über die Kampagnenwebsite https://rowa.de/de/page/impfen-in-der-apotheke ab einem Preis von 4.900,00 Euro inkl. Montage und Lieferung zzgl. 79,00 Euro monatlicher Gebühr für Service und Lizenzen, bestellt werden. 300,00 Euro des Gesamtpreises werden sofort bei der Bestellung fällig, der restliche Betrag nach der Lieferung. Diese erfolgt im Sommer.Über BD RowaBD Rowa steht für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Als Vorreiter im Bereich Automatisierung und Digitalisierung entwickelt und fertigt das Unternehmen am Hauptsitz Kelberg (Deutschland) Lösungen für Apotheken, Krankenhäuser, die pharmazeutische Industrie und Blisterzentren. Weltweit engagieren sich 900 Mitarbeiter für die kompetente und zuverlässige Betreuung der Kunden. Rowa gehört zum globalen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson (BD). Unsere gemeinsame Vision: die Gesundheitsversorgung sicher und zukunftsfähig zu gestalten.Pressekontakt:Becton Dickinson Rowa GermanyRebecca TheisenPressestellet: +49 151 61560256f: +49 2692 9206 1299rowa.presse@bd.comOriginal-Content von: Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143101/4913627