DJ Prosus will Anteil an Naspers auf knapp unter 50 Prozent erhöhen

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus will ihre Beteiligung am südafrikanischen Mutterkonzern Naspers deutlich erhöhen. Naspers-Aktionäre sollen das Angebot bekommen, ihre Anteile in neue Aktien von Prosus tauschen zu können. Beide Seiten vereinbarten eine Aktientransaktion, bei der Prosus maximal 45,4 Prozent der Stammaktien von Naspers übernehmen würde und am Ende bei einer Beteiligung von 49,5 Prozent landen würde. Der Streubesitz von Prosus wird sich bei vollständiger Ausnutzung des Angebots mehr als verdoppeln.

Die für das dritte Quartal geplante Offerte werde sowohl für Naspers als auch für die Prosus-Aktionäre sofortigen und längerfristigen Wert schaffen, heißt es in einer Mitteilung von Prosus. Wichtigste Prosus-Beteiligung ist eine große Beteiligung am chinesischen Internetriesen Tencent. Auch am deutschen Essenlieferdienst Delivery Hero halten Naspers und Prosus große Aktienpakete.

Mitarbeit: Olaf Ridder

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 05:19 ET (09:19 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.