Wegen der Coronakrise hat Airbus seine Flugzeug-Produktion im vergangenen Jahr deutlich zurückgefahren. Nun setzt der Jet-Bauer jedoch auf ein Ende der Krise und nimmt den Bau einer neuen Endmontage-Linie für seine Mittelstreckenjets der A320-Familie wieder auf. Rivale Boeing leidet unterdessen weiter unter dem nicht enden wollenden Debakel des Typs 737 Max. Airbus will in dem bisherigen A380-Werk in Toulouse ab Ende 2022 auch die Langversion Airbus A321 gefertigt werden. Bisher wird die A321 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...