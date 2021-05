Pokalfinale: Auf was BVB-Aktionäre wirklich hoffen

Am Donnerstagabend treten Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) und RB Leipzig im DFB-Pokalfinale in Berlin gegeneinander an. Für beide Vereine wäre ein Sieg mit viel Prestige verbunden, im Fußball sitzen die Geldtöpfe jedoch wo anders.

Spektakel ohne Zuschauer

Bei einem Blick auf das Bild zu diesem Beitrag wird der ein oder andere sich wundern. Schließlich ist es immer noch sehr ungewöhnlich ein voll besetztes Fußballstadion zu sehen. In diesem Fall den Signal Iduna Park, die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.

In Zeiten von COVID-19 und Lockdowns können Fußball-Fans jedoch froh sein, dass ihr Sport überhaupt ausgeübt wird. Man erinnere sich nur an das Vorjahr und den Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie, als die gesamte Bundesliga-Saison unterbrochen werden musste.

Die Heimat vom BVB: Der Signal-Iduna-Park, Bildquelle: markteinblicke.de

Am Donnerstagabend wartet auf die Fans ein echter Leckerbissen. Das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Das Pokalfinale wird vonseiten des DFB analog zum aktuellen Vorgehen in der Bundesliga im Sonderspielbetrieb ohne Zuschauer durchgeführt.

