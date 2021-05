Laut Eric Balchunas, Bloombergs ETF-Experten, steht den USA in diesem Jahr der erste Bitcoin-ETF bevor. Über einen Mangel an Anträgen kann sich die SEC jedenfalls nicht beschweren. Die Optimisten werden frohlocken: Eric Balchunas, Bloombergs ETF-Analyst Nummer eins, geht davon aus, dass noch in diesem Jahr ein Bitcoin-ETF in den USA seine Zulassung erlebt. Er merkt in einem aktuellen Artikel an, dass der aktuelle BTC-Höhenflug in erster Linie an der institutionellen Adoption liegt. Bei den Kursanstiegen von Bitcoin in den Jahren 2017 und 2018 hätten die "Standard ...

