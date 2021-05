Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Kupferpreis war in der letzten Zeit rasant angestiegen. Sollte man da jetzt noch einen Einstieg in Erwägung ziehen? Wo liegen die Gründe der jüngsten Rohstoffrallye, die auch den Kupferpreis in schwindelerregende Höhen katapultierte? Wie viel Potenzial hat das Metall dementsprechend noch? Zertifikateexperte David Hartmann von Vontobel blickt in der Sendung auf die Möglichkeiten beim Kupfer-Investment. Mehr dazu im vollständigen Interview.