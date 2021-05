Aktien des US-Chipherstellers AMD stecken seit Jahresanfang an in einem intakten Abwärtstrend, zeitweise sah es im gestrigen Handel sogar nach dem Bruch einer sehr wichtigen Unterstützung aus, die in letzter Sekunde abgewendet werden konnte. Im letzten Jahr hat die AMD-Aktie massiv von der Gunst der Anleger profitiert und konnte auf Jahressicht um satte 100 Prozent zulegen, Anfang 2020 markierte der Wert bei 99,23 US-Dollar ...

