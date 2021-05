Die Dividende soll auf der Hauptversammlung am 8. Juli vorgeschlagen werden, teilte AT&S am Mittwoch mit. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 0,25 Euro je Aktie. AT&S wird seine Ergebnisse für 2020/21 am 18. Mai veröffentlichen. Die AT&S-Aktie verliert daraufhin im Wiener Handel zeitweise 0,97 Prozent auf 30,50 Euro. (Schluss) bel/tsk(APA)

