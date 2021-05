Märkte am Mittwoch: Spannende DAX-Marke!

Der DAX pendelte am Mittwochmittag zeitweise seitwärts im Bereich der 15.100er-Marke. Gut möglich ist, dass hier in Kürze die 15.000er-Marke getestet wird, denn die Vorgaben aus den USA sind aktuell schwach. Viele Tech-Werte gerieten zuletzt unter Verkaufsdruck. Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren deshalb aktuell in der Verlustzone.

DAX +0,1% 15.131 MDAX +0,1% 31.801 TecDAX -0,2% 3.288 SDAX -0,5% 15.514 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.941

Bayer: Starker Jahresauftakt

Am Mittwochmittag verzeichnen 19 Aktien im DAX Kursgewinne, während in der Verlustzone notieren. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die um zwischenzeitlich über drei Prozent zulegte. Der Leverkusener Chemie- und Pharma-Konzern konnte starke Quartalszahlen präsentieren, die besser ausfielen als von den meisten Analysten erwartet worden ist.

Deutsche Telekom und das Zugpferd aus den USA

Ebenfalls erfreuliche Zahlen zum ersten Quartal präsentierte die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Vor allem dank des Zugpferds T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) verzeichnete der DAX-Konzern einen Umsatzsprung. Die Prognose für das Gesamtjahr 2021 wurde leicht nach oben angepasst.

