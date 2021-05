DJ PTA-News: ItN Nanovation AG: Stand zum vorläufigen Insolvenzeröffnungsverfahren

Saarbrücken, den 12. Mai 2021 (pta024/12.05.2021/12:30) - * Prüfbericht des vorläufigen Insolvenzverwalters liegt in Kürze vor * Prüfung der Ansprüche aus der Patronatserklärung der SafBon zugunsten der ItN * Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses * Finanzberichterstattungspflichten der ItN

Saarbrücken, den 12. Mai 2021. Der vorläufige Insolvenzverwalter der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461), Herr Günter Staab, konnte sich mittlerweile einen Überblick über das Vermögen der ItN Nanovation AG verschaffen und wird den vom Amtsgericht geforderten Prüfbericht voraussichtlich noch im Mai fertig stellen, sodass mit aller Wahrscheinlichkeit das Insolvenzverfahren am 01. Juni 2021 eröffnet werden kann.

Von Herrn Günter Staab wurden insbesondere die Ansprüche zugunsten der ItN Nanovation AG aus der im August 2020 von der Mehrheitsgesellschafterin SafBon Water Service (Holding) Inc. unterschriebenen Patronatserklärung geprüft.

Ein vorläufiger Gläubigerausschuss wird wahrscheinlich in Kürze vom Amtsgericht eingesetzt werden.

Aufgrund der aktuellen Situation des Unternehmens ist es derzeit nicht abzusehen, ob und wann die ItN Nanovation AG in der Lage sein wird, ihren Finanzberichterstattungspflichten im Hinblick auf den Geschäftsbericht 2019, den Halbjahresbericht 2020 und den Geschäftsbericht 2020 nachkommen zu können.

