In den ersten drei Monaten 2021 hat die 3U Holding aus Marburg einen Umsatz von 14,1 Millionen Euro erzielt. Die Summe liege plangemäß unter dem Vorjahreswert von knapp 16 Millionen Euro, so das hessische Unternehmen am Mittwoch. Hintergrund ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...