Mit Ebay steigt jetzt die erste E-Commerce-Firma in den boomenden Handel mit Non-fungible Token (NFT) ein. Zu Beginn soll es aber nur ausgewählten Sellern möglich sein, NFT zu verkaufen. In der vergangenen Woche hatte sich Ebay-CEO Jamie Iannone offen für die Möglichkeit gezeigt, auf dem Online-Marktplatz Zahlungen mit Kryptowährungen zu erlauben. Auch dem Verkauf von NFT, einzigartigen, per Blockchain geschützten digitalen Pendants realer oder virtueller Güter, gegenüber war Iannone offen. Schon wenige Tage später hat Ebay jetzt angekündigt, Nutzern den Handel mit NFT für ...

