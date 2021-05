Seit dem Kauf der ersten halben Position in Wheaton Precious Metals (CA9628791027) am 26.04.2021 hat sich insbesondere der Silberpreis gut entwickelt und einige charttechnische Hürden überwunden.Darauf haben vor allem die Aktien mit Silber-Exposure mit deutlichen Kurszuwächsen reagiert. Dabei hat auch die Aktie von Wheaton Precious Metals den Ausbruch über seine mittelfristige Abwärtstrend-Linie in Form einer S-K-S-Formation konsolidiert und sich wieder auf in Richtung Norden gemacht, wie Chart 1 verdeutlicht. Ein nochmaliger Rückgang in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...