Masterflex verzeichnete im ersten Quartal 2021 trotz der in einzelnen Kundenbranchen nach wie vor spürbaren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie einen soliden Geschäftsverlauf. Die konsequente Umsetzung des Optimierungsprogramms "Back to Double Digit" (B2DD) zeigte im ersten Quartal 2021 in einer gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigerten Ertragskraft Wirkung. Die Aktie ist jüngst über den Abwärtstrend angestiegen. Nun gab es ein Pullback. Wird sich die Hausse fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...