Genf (ots/PRNewswire) - - Rekord-Investitionsleistung und solides Fundraising bringen Gesamtvermögen auf 1,5 Milliarden US-Dollar- Gesamtinvestitionen von 167 Mio. US-Dollar im Jahr 2020 über alle Strategien einschließlich Venture, Buyout und Secondary- Investitionsgewinne stiegen im 1. Quartal 2021 um 110 Mio. Dollar auf insgesamt 614 Mio. US-Dollar seit AuflegungACE & Company, eine globale, auf Direktinvestitionen spezialisierte Investment-Management-Gruppe mit Sitz in Genf, hat ihre Ergebnisse für das Jahr 2020 bekannt gegeben. Das Gesamtvermögen erreichte 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 37 % seit Jahresbeginn entspricht. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen, die durch die weltweite COVID-19-Pandemie verursacht wurden, verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2020 einen Rekordgewinn von 327 Mio. US-Dollar in den ACE-Portfolios, was einem Zuwachs von 38 % für das Jahr entspricht. Der Trend hat sich bis 2021 mit einem zusätzlichen Gewinn von 100 Mio. US-Dollar aus den Portfoliounternehmen fortgesetzt.Im Jahr 2020 wurden die Erträge aus mehreren Quellen generiert. Acht der ACE-Portfoliounternehmen haben Transaktionen mit Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) getätigt, wobei die jüngsten indikativen Multiplikatoren sind: Momentus Space (20x), Chargepoint (5,8x) und Eos Energy (2,4x) innerhalb der Venture-Strategie von ACE sowie Global Blue (3,4x), Clarivate (3,0x), Multiplan (1,7x), Paysafe und Cyxtera in den Buyout-Fonds, wobei die letzten beiden noch in Bearbeitung sind.Darüber hinaus konnte ACE fünf seiner Portfoliounternehmen über einen Börsengang aussteigen lassen: Chewy von PetSmart (9,1x), Rede D'Or (3,3x), GoHealth (3,0x) und GFL Environmental (2,5x) profitierten von der ACE-Buyout-Strategie, während Airbnb (3,5x) weitere Gewinne für das Venture-Portfolio generierte. Zum Jahresende belegten die jüngsten voll investierten Jahrgänge der Gesellschaft, ACE Buyout III und ACE Venture Opportunities II, zusammen mit mehreren ACE-Sekundärfonds Positionen im ersten Quartil.Adam Said, Mitbegründer und CEO von ACE & Company, sagte: "Ich bin extrem stolz auf die Leistung des Teams in einem außerordentlich herausfordernden Jahr. COVID hat einen tragischen Tribut für die Gesundheit, das Leben und die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen weltweit gefordert. Aber trotz der massiven wirtschaftlichen Unsicherheit helfen unsere Teams den Anlegern, ihre Strategien weg von kurzlebigen und kurzfristigen hin zu nachhaltigen und langfristigen Investitionen in der Welt nach der Pandemie zu schwenken. Dabei waren unsere Marktkenntnisse in Sektoren wie Technologie, Einzelhandel, E-Commerce und Energieeffizienz sowie die Geduld und Beharrlichkeit unseres Teams die besten Treiber für den Erfolg. Nach 15 Jahren harter Arbeit bei ACE haben wir unsere Position im Bereich Private Equity durch viele Erkenntnisse gefestigt, die uns stark differenzieren.""Angesichts unserer Erfahrungen im Jahr 2020 ist ACE & Company voller Energie für die Herausforderungen und Chancen des Jahres 2021. Das Team arbeitet bereits an einer gesunden Pipeline attraktiver Investitionen in allen aktiv investierenden Jahrgängen, ACE Secondary V, ACE Buyout IV und ACE Venture Opportunities III. Mit Blick auf die Zukunft wird ACE versuchen, taktisch in führende Unternehmen zu investieren, die gut positioniert sind, um in der wirtschaftlichen Erholung der kommenden Jahre zu gedeihen. Als Reaktion auf das Interesse der Investoren haben wir auch einen Bereich für Investment Solutions aufgebaut, um unsere Investoren bei ihren breiteren Privatmarktinteressen zu unterstützen. Das Angebot von ACE untermauert die einzigartige Position des Unternehmens in der Schweiz als globale Investment-Management-Plattform mit einem unvergleichlichen Zugang zu Direktinvestitionen für Privatanleger mit attraktiven Gebührenstrukturen."INFORMATIONEN ZU ACE & COMPANYACE & Company ("ACE") wurde 2005 gegründet und ist eine globale Investment-Management-Plattform mit einem Gesamtvermögen von 1,5 Mrd. US-Dollar in drei Anlagestrategien. Sie ist auf Direktinvestitionen für Privatanleger spezialisiert und wird von einer dauerhaften Investmentgruppe, ACE Investment Partners, unterstützt. ACE ist einzigartig positioniert, um die Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen, mit denen private Investoren heute konfrontiert sind, und bietet einen unvergleichlichen Zugang zu hochwertigen Möglichkeiten im gesamten Ökosystem der Direktinvestitionen. Durch die Kombination von internen Teamkapazitäten mit spezialisierten Partnern ist ACE in der Lage, erstklassige Investitionsmöglichkeiten auf fünf Kontinenten ausfindig zu machen, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und umzusetzen. Die flexible Investmentplattform bietet verschiedene Portfolios über die Phasen des Investment-Lebenszyklus von Early, Growth bis Reife. Das ACE-Team ist stolz auf die aktive Zusammenarbeit mit Interessengruppen, um spezifische Investitionskriterien und -ziele zu erfüllen. Es ist bestrebt, die Investitionsrenditen aktiv zu verbessern, indem es sowohl für seine Portfoliounternehmen als auch für seine Beschaffungspartner einen strategischen Mehrwert schafft, indem es sein breites Investitionswissen nutzt. ACE wird in der Schweiz durch die Eidgenössische Finanzaufsicht FINMA reguliert.Pressekontakt:Sandra Humbel - shumbel@aceandcompany.com+41223113333Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507768/ACE_Company_Logo.jpgOriginal-Content von: ACE & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085001/100870502