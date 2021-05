Am Mittwoch hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine WLAN-Schwachstelle öffentlich gemacht, die im Design des Wifi-Standards begründet ist und daher zunächst alle Geräte betrifft. Unter der Bezeichnung "Fragattacks" (Fragmentation and Aggregation Attacks) hatten Sicherheitsforscher am Dienstag, dem 11. Mai 2021 zahlreiche Schwachstellen im WLAN-Standard öffentlich gemacht. Diese betreffen grundsätzlich alle Geräte gleichermaßen - also neben Routern auch die damit verbundenen Geräten wie Smartphones, Computer oder Smarthome-Devices. Weil die Lücken teilweise im Design des ...

