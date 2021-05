In knapp zwei Wochen steigt mit der zweiten Deutsche Goldmesse 2021 (24./25. Mai) die größte und wichtigste Mining-Konferenz Deutschlands. 10 Experten und 28 Rohstoffunternehmen werden sich vor privaten wie Institutionellen Investoren präsentieren. Dabei werden alle Präsentationen simultan in die deutsche Sprache übersetzt. Anleger können sich hier kostenlos anmelden.

Deutsche Goldmesse 2021: Diesmal mit 10 Experten!

Bald ist es wieder soweit! Am 24. und 25. Mai 2021 steigt zum tweiten Mal die Deutsche Goldmesse (DGM), Deutschlands größte und wichtigste Mining-Konferenz. Das Timing der virtuellen Veranstaltung ist optimal, denn um diese Zeit beginnt die saisonal stärkste Zeit für die Edelmetalle. Zudem startet dann die Bohrsaison in vielen Teilen Nordamerikas. Diesmal werden gleich zehn Experten an zwei Konferenz-Tagen ihre Einschätzung zu den Märkten abgeben. Die virtuelle Konferenz wird von Dr. Thorsten Polleit eröffnet, dem Chefvolkswirt der Degussa. ...

