Addiko Bank präsentiert als 12. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow: "Die Addiko Gruppe ist eine auf Konsumenten und SME spezialisierte Bank im mittel- und südosteuropäischen Raum, dem wohl letzten Emerging Market innerhalb Europas. In diesem ist die Finanzintermediation noch immer gering, und daher bestehen attraktive Wachstumschancen durch digitale Transformation. Mittels der Digitalisierung von einfachen Kredit- und Kontoprodukten will Addiko seinen Kunden ein nutzerfreundliches, komfortables und schnelles Bankerlebnis ermöglichen. Die Spezialisierung der Addiko Gruppe auf die Kreditvergabe in diesen Bereichen wird durch ein umsichtiges Risikomanagement konsequent unterstützt, was sich in der soliden Entwicklung Finanzkennzahlen und einer ...

