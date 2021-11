DJ PTA-Adhoc: Addiko Bank AG: Addiko Bank AG veröffentlicht Entwurf des SREP Bescheids für 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta026/08.11.2021/16:00) - -

Die Addiko Bank AG hat einen Entwurf des SREP Bescheids für 2022 erhalten, der eine Säule-2-Anforderung (P2R) von 3,25% vorsieht (gegenüber aktuell 4,1%, welches zur Gänze in hartem Kernkapital CET1 gehalten werden muss), wovon mindestens 56,25% in hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1 - CET 1) und 75% in Kernkapital (Tier 1 capital) gehalten werden müssen.

Darüber hinaus sieht der Entwurf eine Pillar 2 Guidance (P2G) in Höhe von 2,0% (gegenüber aktuell 4,0%) vor, die vollständig aus hartem Kernkapital (CET1) bestehen sollte. Das momentan laufende Comprehensive Assessment, dessen Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet wird, wird noch einen Einfluss auf die finale Beurteilung der P2G haben.

Die Zielkapitalisierung und Dividendenpolitik der Addiko Bank AG bleiben derzeit unberührt und werden im Zuge der Aktualisierung der mittelfristigen Ziele ("Mid-Term Targets") der Bank mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt.

(Ende)

Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232-3388 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com

ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1636383600129 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 10:00 ET (15:00 GMT)