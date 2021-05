DJ MSCI streicht Hochtief-Aktie aus Deutschland-Index

LONDON (Dow Jones)--Der Indexbetreiber MSCI hat im Rahmen seiner halbjährlichen Indexüberprüfung die Hochtief-Aktie aus dem MSCI-Germany-Index gestrichen. In Europa werden zudem Fresnillo aus dem britischen MSCI-Index genommen und in Frankreich aus dem Landesindex SES, in Dänemark Lundbeck und in Belgien Galapagos. Neuaufnahmen gibt es in den Niederlanden mit Inpost, in Schweden mit Embracer, Sinch und Volvo, in Portugal mit EDP Renovaveis und in Griechenland mit Eurobank. Umgesetzt werden die Änderungen zum Handelsende am 27. Mai.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 07:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.