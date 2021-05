Die "Gesellschaft mit gebundenem Vermögen" könnte in der nächsten Legislaturperiode zu einer neuen Rechtsform für Startups, aber auch für etablierte Mittelständler werden. Dabei werden Unternehmen nicht vererbt, sondern stehen "für sich selbst und ihre Ideen". Eine neue Rechtsform für Unternehmen, insbesondere aus der Startup-Szene, macht gerade Schlagzeilen. Das Verantwortungseigentum, inzwischen formuliert als "Gesellschaft mit gebundenem Vermögen", könnte eine Alternative zu herkömmlichen Inhaberstrukturen in vielen Unternehmen werden. Aktuell hat man den Eindruck, dass verschiedene Parteien in ihrer Wirtschaftspolitik das Thema für sich entdecken...

