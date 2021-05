Mit der Einfachheit, Elastizität und Zuverlässigkeit von Cloud-nativen Datensystemen können Unternehmen jetzt Daten in ihrer privaten Infrastruktur schnell in Bewegung setzen

Confluent, Inc., die Plattform, um Daten in Bewegung zu setzen, gab heute Confluent für Kubernetes bekannt, die erste Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, Cloud-native Funktionen für Datenströme in privaten Infrastrukturen bereitzustellen. Um den Wert der in Bewegung befindlichen Daten im gesamten Unternehmen einfacher und schneller nutzen zu können, nutzte Confluent sein Know-how bei der Verwaltung von Tausenden von Apache Kafka-Clustern in der Confluent Cloud, um die gleiche Cloud-native Erfahrung für lokale Umgebungen zu bieten. Diese Cloud-nativen Funktionen sind der Schlüssel zum Ausführen moderner Datenplattformen und stehen jetzt überall dort zur Verfügung, wo sich die Anwendungen und Daten eines Unternehmens befinden. Innerhalb weniger Minuten ist es jetzt möglich, einen privaten Cloud-Kafka-Dienst zu erstellen, der Anwendungen unterstützt, die für das Gedeihen von Unternehmen immer wichtiger werden.

Um in der heutigen globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen außergewöhnliche Kundenerlebnisse und datengesteuerte Backend-Abläufe bieten. Dies erfordert die Fähigkeit, in Echtzeit auf einen sich ständig ändernden Datenfluss innerhalb eines Unternehmens zu reagieren, zu reagieren und sich darauf einzustellen. Dies hat den raschen Aufstieg von Kafka als Schlüsselelement für die Unterstützung von Unternehmen bei der Überquerung von Silos und der Verarbeitung des Ablaufs von Geschäftsereignissen vorangetrieben. Angesichts der hohen technischen Komplexität, der Notwendigkeit einer ständigen Überwachung und zeitaufwändiger kundenspezifischer Werkzeuge ist die Selbstverwaltung von Kafka jedoch schwierig und erfordert häufig große Teams spezialisierter Fachkräfte. Diese Herausforderungen können zu kostspieligen Projektverzögerungen und ineffizienten Ressourceninvestitionen führen und Unternehmen zurückhalten, wenn sie im Wettbewerb um Innovation und Erfolg in einer digitalen Welt stehen.

"Um im digitalen Bereich bestehen zu können, müssen Unternehmen schnell personalisierte Kundenerlebnisse und Echtzeitvorgänge bereitstellen, die nur mit Zugriff auf Daten aus allen Umgebungen und Cloud-nativen Vorteilen möglich sind", sagte Ganesh Srinivasan, Chief Product und Engineering Officer von Confluent. "Für Unternehmen, die vor Ort arbeiten müssen, bringen wir die Vorteile von Cloud Computing mit Confluent für Kubernetes in ihre private Infrastruktur. Jetzt kann jedes Unternehmen einen privaten Cloud-Service erstellen, um Daten unabhängig von seiner Umgebung unternehmensweit zu übertragen."

Confluent für Kubernetes Nutzen Sie die Vorteile der führenden Daten in der Motion Cloud-Plattform für lokale Umgebungen

Mit der Einführung von Confluent für Kubernetes vereint Confluent die Cloud-nativen Vorteile von Confluent Cloud mit der Steuerung und Anpassung durch die Selbstverwaltung der privaten Infrastruktur in lokalen Umgebungen. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen in die Cloud wechselt oder Workloads vor Ort halten muss, kann es die Cloud-nativen Funktionen von Confluent für Kubernetes voll nutzen, einschließlich einer deklarativen API zum Bereitstellen und Betreiben von Confluent. Die Plattform erleichtert auch das Verschieben von Anwendungen in die öffentliche Cloud, indem Workloads nahtlos dorthin migriert werden, wo Ihr Unternehmen sie benötigt, und Daten mit Confluent Cloud verbinden und gemeinsam nutzen können. Durch die Neugestaltung der Möglichkeiten für private Infrastrukturen mit den Funktionen modernen Cloud-Computing ist es für Unternehmen einfacher als je zuvor, einen privaten Cloud-Kafka-Service zum Verschieben von Daten in einem Unternehmen aufzubauen und zu verwalten.

Verbesserte Zuverlässigkeit Als Cloud-natives System erkennt Confluent für Kubernetes auf intelligente Weise, ob ein Prozess fehlschlägt, und startet Prozesse automatisch neu oder plant sie bei Bedarf neu. Durch die automatisierte Rack-Erkennung werden Replikate einer Partition auf verschiedene Racks verteilt, wodurch die Verfügbarkeit Ihrer Broker verbessert und das Risiko eines Datenverlusts begrenzt wird. Mit automatisierter Zuverlässigkeit können Unternehmen das Risiko von Geschäftsunterbrechungen minimieren, Ausfallzeitkosten senken und Datenverluste begrenzen.

Automatisierte Elastizität Erfüllen Sie sich ändernde Geschäftsanforderungen mit der Möglichkeit, mithilfe von API-gesteuerten Vorgängen zu skalieren. Die Plattform generiert automatisch Konfigurationen, plant und führt neue Brokerprozesse aus und stellt sicher, dass die Daten zwischen den Brokern ausgewogen sind, damit Cluster effizient genutzt werden können. Mit der Möglichkeit, Confluent-Cluster hoch- und herunterzufahren, können Unternehmen die Infrastrukturkosten kontrollieren und gleichzeitig schnell skalieren, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Vereinfachtes Infrastrukturmanagement Ein Kernkonzept des Cloud-nativen Paradigmas ist die Fähigkeit, sich auf höherwertige Aktivitäten zu konzentrieren, die geschäftlichen Wert schaffen, anstatt komplexe Sequenzen von infrastrukturbezogenen Vorgängen auf niedriger Ebene durchzuführen. Confluent für Kubernetes erweitert die Kubernetes-API, sodass Unternehmen den gewünschten Status von Clustern auf hoher Ebene definieren können, anstatt alle Details auf niedriger Ebene zu verwalten. Dieser Infrastruktur-als-Code-Ansatz reduziert die Betriebsbelastung und erzielt eine schnellere Wertschöpfungszeit. Gleichzeitig wird die Sicherheit durch Standards verbessert, die einfach und konsistent im gesamten Unternehmen bereitgestellt werden können.

Kafka Summit Europe 2021

Hören Sie den Hauptredner von Jay Kreps, Mitbegründer und CEO von Confluent, auf dem Kafka Summit Europe am 12. Mai um 8:00 Uhr GMT, um mehr über die heutigen Nachrichten zu erfahren. Jetzt registrieren: https://kafkasummit.io/

Verpassen Sie nicht diesen Blitzvortrag zum Kafka Summit Europe, der heute um 13:00 Uhr GMT stattfindet, um einen tiefen Einblick in Confluent für Kubernetes zu erhalten: https://www.kafka-summit.org/sessions/gitops-for-kafka-with-confluent-for-kubernetes

