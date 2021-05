Die Privatbank Berenberg bekommt Anfang Juli mit Guido Hansmeyer einen neuen Head of Wholesale und Head of Third Party Business. In dieser neu geschaffenen Position soll Hansmeyer den Fondsvertrieb der Bank über Kooperationspartner und andere Vertriebsstrukturen in Deutschland verantworten. Das Wealth- und Asset-Management von Berenberg stellt zum 01.07.2021 Guido Hansmeyer als neuen Head of Wholesale und Head of Third Party Business ein. Hansmeyer kommt von Invesco Asset Management, wo er zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...