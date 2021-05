Auch die Mutter wird schön. Nach der "Emanzipation" der zwei Töchter baut die SIEMENS-Mutter ihre verbliebenen zwei Techniksäulen gezielt und nachvollziehbar aus: Industrietechnik und Automatisierung. Das ging bisher im sogenannten Konzernverbund unter. Beide Geschäftsfelder profitieren von der weltweiten Konjunkturerholung, aber auch vom Ausbau dieser beiden Säulen via Akquisitionen. Dafür laufen mehrere Gespräche mit Schwerpunkt USA und teilweise China. Noch vor Ende des Geschäftsjahres per 30.09. erwarten wir entsprechende Ankündigungen. Mithin: SIEMENS lässt sich nicht am KGV messen, sondern daran, wie man mit den zwei Töchtern zum einen und dem Ausbau des Industriegeschäfts zum anderen eine wirklich neue Größenordnung erreicht. Der Verkehrssektor steht auf dem Prüfstand zum Börsengang. Ergebnis: SIEMENS enthält Perspektiven. Keine Sensationen, aber brauchbare Potenziale. SIEMENS HEALTHINEERS und SIEMENS ENERGY enthalten dagegen die hübscheren Perspektiven mit klar formulierten Zielen der Vorstände in den jüngsten Präsentationen. …



