Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Den zweiten Tag in Folge gingen die US-Aktienmärkte gestern auf Tauchstation. Der Dow Jones gab rund 1,4 Prozent ab. Dem Nasdaq hingegen gelang es seine anfänglichen Tagesverluste fast komplett wett zu machen und nahezu unverändert zu schließen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, FuboTV, Electronic Arts, Unity Software, Palantir, Alphabet, Microsoft, Facebook, Netflix und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.