DJ Steuerschätzer sehen bis 2025 Mehreinnahmen von 10,0 Milliarden Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Fiskus kann in den nächsten Jahren insgesamt mit etwas höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher angenommen. Insgesamt dürften bis einschließlich 2025 rund 10,0 Milliarden Euro mehr in der Staatskasse landen als noch im November 2020 erwartet. "Grund hierfür ist die positive Entwicklung", erklärte das Finanzministerium. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) würden nunmehr Veränderungsraten von plus 5,3 Prozent für das Jahr 2021, plus 5,2 Prozent für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die Hilfspolitik wirke, betonte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Deutschland steht gut da und hat seine Finanzen im Griff." Man sei vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, die Wirtschaft wachse. "Wir sind auf Kurs und können durchstarten." Er wolle, dass die Hilfen "noch einmal verlängert" würden und bald eine klare Aussage für die Zeit bis Ende des Jahres machen. Scholz betonte jedoch: "Die dritte Welle der Pandemie scheint jedenfalls gebrochen."

Im November hatte der Arbeitskreis Steuerschätzung bereits veranschlagt, dass bis 2024 rund 15,8 Milliarden Euro mehr eingenommen werden als im September 2020 erwartet. Allerdings hatten die Steuerschätzer zuvor wegen der Corona-Krise im September Mindereinnahmen von 29,6 Milliarden Euro und im Mai von 315,9 Milliarden Euro gegenüber den jeweils vorangegangenen Schätzungen vorausgesagt.

Deutliche Mehreinnahmen ab 2024

Dieses Jahr können Bund, Länder und Gemeinden nach der Kalkulation mit 2,7 Milliarden Euro weniger rechnen als im November angenommen. Kommendes Jahr können sie dann noch einmal 3,9 Milliarden Euro weniger einrechnen, 2023 dann aber rund 1,1 Milliarden Euro mehr. Für die beiden Folgejahre soll es dann deutliche Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Prognose geben von 6,4 Milliarden Euro 2024 und 9,1 Milliarden Euro 2025. Dem Bund allein drohen dieses Jahr um 3,2 Milliarden Euro niedrigere Steuereinnahmen als erwartet, im nächsten Jahr sollen es dann 2,0 Milliarden weniger sein.

Insgesamt sollen die Steuereinnahmen 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent auf 773,5 Milliarden Euro steigen und 2022 um 5,0 Prozent auf dann 812,1 Milliarden Euro. Im November hatten die Schätzer mit Einnahmen von 776,2 Milliarden Euro in diesem Jahr gerechnet. Für die nachfolgenden Jahre veranschlagen die Experten jährliche Steigerungsraten zwischen 3,6 und 4,5 Prozent. Im Jahr 2025 sollen die Einnahmen nach ihren Berechnungen bei 917,5 Milliarden Euro liegen.

Dem Arbeitskreis Steuerschätzung, der die Zahlen berechnete, gehören Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie Experten von Verbänden, Wirtschaftsforschungshäusern und Behörden an. Diese berechnen jedes Jahr im Frühjahr und Herbst die zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Prognosen bilden dann die Grundlage für die weiteren Haushaltsplanungen der Regierung.

