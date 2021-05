Wien (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Bank richtet drei ihrer sieben Fonds der "DB Vermögensfondsmandat"-Reihe neu aus, die exklusiv über das konzerneigene Wealth Management an vermögende Privatkunden im Heimatmarkt vertrieben werden, so die Experten von "FONDS professionell".In der Anlagestrategie der Portfolios würden nun Nachhaltigkeitskriterien eine entscheidende Rolle spielen. Auch die Firmierung der Sondervermögen, die bislang DB Vermögensfondsmandat Einkommen, Balance und Wachstum geheißen hätten, ändere sich in DB ESG Conservative (ISIN LU0240541283/ WKN A0H0S4), Balanced (ISIN LU0240541366/ WKN A0H0S5) und Growth (ISIN LU0240541440/ WKN A0H0S6). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...