Die elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059) hat den Schwung aus dem Vorjahr mitgenommen und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Umsatz des führenden europäischen Unternehmens im elektronischen Vertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck stieg im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um 28 % von EUR 10,3 Mio. auf EUR 13,2 Mio., der Rohertrag überproportional um 56 % von EUR 4,6 Mio. auf EUR 7,2 Mio. Das Konzern-Gesamtergebnis verbesserte sich von EUR -1,3 Mio. in Q1 2020 auf EUR 0,8 Mio. in Q1 2021. Das Bereinigte EBITDA entwickelte sich von EUR -1,1 Mio. auf EUR 1,0 Mio. Als Wachstumstreiber ...

