Für fast 15 Milliarden Dollar hatte Prosus im April einen Teil seiner Beteiligung an Tencent abgestoßen. Doch die Beteiligungsgesellschaft hält noch immer knapp 29 Prozent an dem China-Giganten. Nun will Prosus dafür sorgen, dass sich der Wert seiner Beteiligungen endlich auch im Aktienkurs widerspiegelt.An der Börse wird Prosus gerade mit einer Marktkapitalisierung von knapp 140 Milliarden Euro gehandelt. Allein das Tencent-Paket ist schon mehr als 160 Milliarden wert. Alle sonstigen Beteiligungen ...

