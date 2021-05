Die Zahlen klangen wirklich gut. So ist es Gazprom gelungen, den Gas-Export in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres um 28 Prozent zu steigern. Damit dürfte die Scharte aus den Vorjahren 2021 ausgewetzt werden. Doch beim Blick auf die Entwicklung der Gas-Exporte in den vergangenen Jahren stellt sich nun eine wichtige Frage.Und die lautet: Waren die leichten Rückgänge der Jahre 2019 und 2020 nur vor allem witterungsbedingte Ausreißer nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...