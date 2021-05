Das stärkste Auftaktquartal aller Zeiten brachte zugleich den höchsten Kurs aller Zeiten. Es ist die logische Konsequenz dessen, was UPS oder FedEx in New York bereits vorgelegt hatten. Nach dem starken Privatkundengeschäft folgt nun im Zuge des Reopenings die zyklische Erholung der Geschäftsbeziehungen zu den Unternehmen. Entscheidend ist das Ausmaß: So erhöht CEO Appel die Gewinnprognose von mehr als 5,6 Mrd. € auf 6,7 Mrd. € und zugleich die Mittelfristprognose per 2023 von 6 auf über 7 Mrd. €, was als konservativ angesehen wird.



