US-Forscher haben auf dem Mars Überreste eines Vulkanausbruchs entdeckt, der sich vor rund 50.000 Jahren zugetragen haben soll - ein Hinweis auf Bedingungen, die Leben ermöglicht haben könnten. Wissenschaftler der University of Arizona und des Center for Earth and Planetary Studies haben auf dem Mars rund um eine vulkanische Spalte Ablagerungen entdeckt, die sie als Vulkanasche, Überreste einer Glutwolke, interpretieren. Die potenzielle Ausbruchsstelle befindet sich in der Region Cerberus Fossae und erinnert die Forscher an die Überreste des Vesuv-Ausbruchs, der die antike Stadt ...

