MGM Resorts hatte jüngst besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Zum einen lagen die Umsätze über den Analystenschätzungen, zum anderen fielen die Verluste nicht so ganz schlimm aus wie befürchtet. Zudem will der Hotel-Casino-Betreiber bereits 2022 wieder das Vor-Corona-Level von 2019 erreichen. Und der positive Newsflow hält in Form einer erfreulichen (Öffnungs-)Meldung an.Konkret: MGM sagte am Mittwoch, dass die Nevada-Kontroll-Behörde für Glücksspiel die Einschränkungen für die Spielhallen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...