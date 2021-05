DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges

LION E-Mobility AG: Einschränkung des Bestätigungsvermerks für die Tochtergesellschaft LION Smart GmbH



12.05.2021 / 16:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Mitteilung Einschränkung des Bestätigungsvermerks für die Tochtergesellschaft LION Smart GmbH Baar, 12. Mai 2021 - Die LION Smart GmbH hat den Jahresabschluss 2020 freiwillig prüfen lassen. Die hiermit beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG ("KPMG") hat heute der Geschäftsführung der LION Smart GmbH mitgeteilt, den Jahresabschluss der LION Smart GmbH für das Geschäftsjahr 2020 mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk zu versehen. Der derzeitige Kenntnisstand deutet darauf hin, dass mit einer gleichlautenden Einschränkung des Bestätigungsvermerks auf Ebene der freiwilligen Prüfung des Konzernabschlusses der LION E-Mobility AG zu rechnen ist. Bei der Prüfung des Umsatzausweises geht die KPMG davon aus, dass die LION Smart GmbH den Umsatz nicht in voller Höhe der tatsächlichen Rechnungsstellung an den Kunden (Prinzipal, sogenannter Bruttoausweis), sondern, da nach KPMG Sicht nur als Vermittler tätig, lediglich einen verminderten Wert als Umsatz ausweisen dürfe (Agent, sogenannter Nettoausweis). Ausschließlich und nur aus diesem Grund wird die KPMG nur ein eingeschränktes Testat erteilen. EBIT und EBITDA der LION Smart GmbH bleiben vom Umsatzausweis unbeeinflusst.



Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.





