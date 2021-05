DJ Bafin nimmt Onlinebank N26 ins Visier - Mängel bei Geldwäscheprävention

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bafin nimmt die Onlinebank N26 wegen angeblicher Mängel bei der Prävention von Geldwäsche ins Visier. N26 Bank GmbH habe Defizite sowohl im EDV-Monitoring als auch bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden zu beseitigen, so die Finanzaufsicht. Die Bafin habe "zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und Allgemeine Sorgfaltspflichten einzuhalten. Zur Überwachung werde ein Sonderbeauftragter bestellt.

"Konkret wird angeordnet, dass die N26 Bank GmbH Defizite sowohl im EDV-Monitoring als auch bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden zu beseitigen hat", so die Finanzaufsicht weiter.

N26 erklärte, in den vergangenen Jahren den Ausbau von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche bereits stark vorangetrieben zu haben. "Dennoch erkennen wir an, dass noch mehr in diesem Bereich getan werden muss", so die Bank. N26 verpflichte sich, alle genannten Anordnungspunkte umzusetzen. Für Kunden von N26 habe dies keine Auswirkungen. "Die Anordnung steht in keinem Bezug zur Sicherheit unserer Kundenkonten oder ihrer Einlagen", so N26.

May 12, 2021

