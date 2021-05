Köln (ots) - 17 Prozent der Bürger haben großes Vertrauen und 58 Prozent etwas Vertrauen, dass die Politik in der Lage ist, die Krise bestmöglich zu meistern. Ein Viertel (25%) hat kein Vertrauen, dass der Politik dies gelingt. Das ergibt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv. Im Vergleich zur Befragung Mitte März hat sich der Anteil derjenigen, die kein Vertrauen in das Krisenmanagement der Politik haben, wieder etwas verringert (16. März, 34%: "kein Vertrauen", dass die Politik in der Lage ist, die Krise bestmöglich zu meistern).Auswirkungen einer verbesserten Corona-Lage auf die Chancen der Parteien bei der Bundestagswahl33 Prozent der Bürger glauben, dass eine Verbesserung der Corona-Lage am ehesten der Union bei der Bundestagswahl nutzen würde. Kaum jemand geht davon aus, dass davon die SPD (3%), die Grünen (3%), die FDP (1%) oder die AfD (1%) besonders profitieren würden. Über die Hälfte meint, dass eine Verbesserung der Corona-Lage keiner Partei in besonderer Weise nutzen würde (43 %) bzw. kann dazu keine Einschätzung abgeben (15 %).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 10. bis 11. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland:Alessia Gerkensalessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deTelefon 0221 / 456 74101Ansprechpartner bei forsa:Dr. Peter MatuschekTelefon 030 / 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/4914206