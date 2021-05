Allschwil, Schweiz - 12. Mai 2021

Alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen

An der heute in Allschwil, Schweiz, abgehaltenen Generalversammlung von Idorsia Ltd (SIX: IDIA) stimmten die Aktionäre allen Vorschlägen des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit zu.

Die Generalversammlung erfolgte in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates. Daher war die persönliche Anwesenheit nicht möglich und die Stimmabgabe erfolgte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Insgesamt stimmten 4'541 Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab, die insgesamt 112'170'657 Aktien oder 67,13% des ausstehenden Aktienkapitals repräsentieren.

Dr. Mathieu Simon, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Idorsia, kommentierte:

"Trotz der globalen Pandemie blickt Idorsia auf ein unglaublich erfolgreiches Jahr zurück und die Zukunft verspricht nicht an Schwung zu verlieren. Das kommende Jahr wird entscheidend sein, da wir das Fundament Idorsias Zukunft weiter aufbauen. Ich bin sehr stolz als ihr Vorsitzender des Verwaltungsrates wiedergewählt worden zu sein und danke Ihnen für Ihr ungebrochenes Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ich bin zuversichtlich, dass der gestärkte Verwaltungsrat dem Unternehmen helfen kann, den vor uns liegenden Weg erfolgreich zu beschreiten."

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2020 einschliesslich der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2020. In einer Konsultativabstimmung bewilligten die Aktionäre ausserdem den Vergütungsbericht für das Jahr 2020.

Die Aktionäre bewilligten die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat (nicht-exekutive Direktoren) für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, sowie die maximalen Gesamtbezüge des Idorsia Executive Committees (IEC) für das Finanzjahr 2022.

Die Aktionäre erteilten allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung für das Finanzjahr 2020.

Die Aktionäre stimmten einer Erhöhung und Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals zu. Damit hat das Unternehmen die Flexibilität, die Wachstumsstrategie voranzutreiben, die Markteinführung der ersten Produkte der Gesellschaft vorzubereiten und durchzuführen und die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens sowie weitere strategische Projekte zu finanzieren.

Die Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder sowie Peter Kellogg und Srishti Gupta als neue Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Zudem wählten die Aktionäre Mathieu Simon zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie Mathieu Simon, Joern Aldag, Felix R. Ehrat und Srishti Gupta in den Vergütungsausschuss.

Mit Abschluss der Generalversammlung gehören dem Verwaltungsrat von Idorsia insgesamt 7 Mitglieder an: Mathieu Simon (Vorsitzender), Jean-Paul Clozel, Joern Aldag, Felix R. Ehrat, Sandy Mahatme, Peter Kellogg und Srishti Gupta.

BachmannPartner Sachwalter und Treuhand AG wurde zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2022 gewählt.

Ernst & Young AG, Basel, wurde als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Finanzjahr 2021 wiedergewählt.

