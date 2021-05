BRAIN Biotech hat die Beteiligung an der Biocatalysts Ltd. weiter aufgestockt. Man übernimmt 16,7 Prozent der Anteile an dem Unternehmen aus Wales und hält nun eine Beteiligung von 82,2 Prozent an der Biocatalysts Ltd. Den Kaufpreis beziffert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...