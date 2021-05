Houston (ots/PRNewswire) - Nachhaltigkeitsbericht 2020 zeigt Strategie zur Emissionsreduzierung und andere InitiativenAscend Performance Materials hat heute seinen neuesten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Leistungen und Initiativen des Unternehmens in drei Säulen beleuchtet: Menschen fördern, Lösungen innovativ gestalten und kompromisslos arbeiten.Das Unternehmen, das der größte voll integrierte Hersteller von Polyamid 66-Harz ist, kündigte in dem Bericht ein aggressives Ziel an, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren.Der Bericht, Empowered People, zeigt Geschichten von Ascend-Mitarbeitern, die die Hand gehoben und sich für eine nachhaltige Initiative eingesetzt haben, von Rachell Golds Einsatz für Diversität und Inklusion bis zu Andy Leighs Bemühungen, post-industrielle und post-consumer recycelte Polyamid-Produkte herzustellen."In unserem Bericht für 2018 haben wir gesagt, dass wir die Verantwortung haben, die Branche in Sachen Nachhaltigkeit anzuführen", sagte Chris Johnson, Ascend Director of Sustainability. "Trotz der Herausforderungen im Jahr 2020 haben die Mitarbeiter von Ascend eine aktive Rolle gespielt, um unsere Bemühungen voranzutreiben."Zusätzlich zu den Erfolgsgeschichten der Mitarbeiter enthält der Bericht Details zu den Initiativen und Innovationen des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit."Unser Bericht hebt die Arbeit hervor, die wir leisten, um diese Verpflichtung zu erfüllen", sagte Johnson. "Ob es sich um das Lachgas-Vermeidungsprojekt in Pensacola, Florida, den Solarstrom-Einkaufsvertrag für unser Werk in Chocolate Bayou, Texas, oder die Blockheizkraftwerke in Decatur, Alabama, handelt, wir tätigen erhebliche Investitionen, um unseren Treibhausgas-Fußabdruck zu reduzieren."Der Bericht spiegelt die Absichtserklärung von Ascend wider - Hochleistungsmaterialien zu schaffen, die die Lebensqualität von heute verbessern und ein besseres Morgen inspirieren -, die letztes Jahr bekannt gegeben wurde, sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. "Nachhaltigkeit ist das Herzstück unseres Zwecks, und es ist aufregend zu sehen, wie unser Unternehmen so schnell in einem so wichtigen Bestreben reift."Der Nachhaltigkeitsbericht von Ascend kann unter ascendmaterials.com/sustainability nachgelesen werden.Informationen zu Ascend Performance MaterialsAscend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.Pressekontakt:Ally Jahn, +1 713-210-9809, ajahn@ascendmaterials.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1508069/Ascend_Performance_Materials_SR_Cover.jpgOriginal-Content von: Ascend Performance Materials, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149956/4914234