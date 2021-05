Der Vorarlberger Wäschekonzern Wolford hat wegen Corona 2020 einen herben Umsatzeinbruch erlitten. Die Erlöse sanken im Rumpfgeschäftsjahr Mai bis Dezember 2020 um ein Viertel auf 68 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Dass unterm Strich ein Gewinn von 12,8 Mio. Euro stand, liegt am Verkauf der Firmenzentrale in Bregenz um 72 Mio. Euro. Wolford hatte die Veröffentlichung des ...

