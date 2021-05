Rostock (ots) - Bereits kurz nach dem Buchungsstart für die neuen Ahoi Touren, die am 22. Mai 2021 ab Kiel starten, waren die ersten Reisetermine ausgebucht.Ergänzend zu den bereits bestehenden attraktiven Urlaubsangeboten mit AIDAperla rund um die Kanaren ab/bis Gran Canaria und mit AIDAblu in Griechenland ab/bis Korfu, wird AIDA Cruises sein Urlaubsangebot ab Kiel erweitern. Dank der Öffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern plant AIDA Cruises, am 1. Juli 2021 auch die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde zu eröffnen.Die Ahoi Touren mit AIDAsol ab/bis Kiel gehen bis zum 26. Juni 2021 in die Verlängerung. Im Anschluss ist vom 26. Juni bis 1. Juli 2021 eine Transreise von Kiel nach Rostock-Warnemünde geplant.AIDAsol wird dann zwischen dem 1. und 18. Juli 2021 ab Rostock-Warnemünde zu 3- bis 4-tägigen Kurzreisen starten, die auch zu einer einwöchigen Kreuzfahrt kombiniert werden können.Ab dem 3. Juli 2021 plant AIDA Cruises ab Kiel 7-tägige Ahoi Touren mit AIDAprima, die bis 23. Oktober 2021 angeboten werden.Alle Ahoi Touren finden zunächst ohne Anlauf eines Hafens statt. Sobald die ersten Destinationen in Nord- und Ostsee wieder für den Kreuzfahrttourismus geöffnet sind, werden diese Reisen auch mit dem Besuch von Häfen angeboten.Buchungsstart für die neuen Ahoi Touren ist der 26. Mai 2021. Einzelheiten zu den Reisen und zu den Preisen werden in Kürze bekannt geben.Gute Nachrichten für alle Griechenland- und Kanaren-Fans: Für alle Reisen mit AIDAperla rund um die Kanarischen Inseln sowie die Griechenlandreisen mit AIDAblu (Start am 23. Mai 2021) entfällt ab sofort bei der Wiedereinreise nach Deutschland die bisher vorgeschriebene Quarantäne, zum Beispiel bei Vorlage eines negativen Tests. Testmöglichkeiten bietet AIDA seinen Gästen an Bord an.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. Juni 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4914242