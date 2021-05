Liebe Leser, was wünschen Sie sich von einem Börsendienst? Dienst nach Vorschrift, jeden Tag zur gleichen Zeit pflichtgemäß eine mail oder Depotaktionen, bei denen man nicht richtig mitmachen kann? Dann wärt Ihr falsch bei uns. Wir arbeiten von 8 bis 22 Uhr. Bei uns gibt es am 12.5 abends um 21.30 spannende Feierabendtrades, wir sind am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...